ضعف المياه بمركز جرجا فى سوهاج للقيام بأعمال الصيانة.. اعرف التفاصيل

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ضعف المياه بالأدوار العليا بمنطقة المشتل والمشوادى الشرقى والمشوادى الغربى بمركز جرجا غدا الأربعاء حتى الساعة الواحدة صباح يوم الخميس ولمدة 24 ساعة. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل المروق بمحطة مياه جرجا السطحية المرشحة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز بتوفير المياه خلال تلك الفترة.