"صحتك بالدنيا".. مبادرة الشباب والرياضة لمكافحة السمنة فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال الإدارة العامة لشئون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة ووحدة الطب الرياضى بالمديرية، فعاليات مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجارى، بمكتبة مصر العامة، وبمشاركة 250 مشارك، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة".

جاء ذلك بحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى، والدكتور وليد الفرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور أحمد عبد ربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، ومحمد أيمن مدير إدارة وحدات الطب الرياضى، الدكتور أسامة النعناعى مشرف عام وحدة الطب الرياضى بالمديرية.

تضمنت المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام، حاضر فيها الدكتورة نيهال الشقيرى أخصائى التغذية العلاجية، والدكتور محمد عودة رئيس قسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية ببنها، إلى جانب إجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات بالمجان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سونيا عبد الوهاب، على اهتمام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتطوير وحدات الطب الرياضى بالمحافظات والتوسع فى إنشاء وحدات جديدة إلى جانب تطوير الوحدات القائمة تم تفقد مقر وحدة الطب الرياضى بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة فى مجال العلاج الطبيعى والتأهيل من الإصابات الرياضية لأبناء المحافظة من الرياضيين وأفراد المجتمع، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قطاع الطب الرياضى بالمحافظات.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور وليد الفرماوى، إلى أهمية الدور الذى تقدمه وحدات الطب الرياضى بالمحافظات من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضى، موضحا الدور الذى تقدمه وحدة الطب الرياضى فى تقديم الجلسات والكشف الطبى والقياسات للاعبين أعضاء المشروعات القومية، بالإضافة لتوجيه الفرق الرياضية المختلفة بالأندية ومراكز الشباب بضرورة توقيع الكشف الطبى وتنفيذ القياسات اللازمة من خلال وحدة الطب الرياضى بالقليوبية.

اختتمت فعاليات الندوة بتقديم عرض تقديمى لخدمات وحدة الطب الرياضى بالقليوبية، أعقبها لقاء حوارى وطرح تساؤلات بين المشاركين والمحاضرين وتوزيع شهادات المشاركة وتكريم المحاضرين.