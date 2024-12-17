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سعر الطماطم اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:18 م
سعر الطماطم اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين الطماطم - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو الطماطم، اليوم، الثلاثاء 17-12-2024، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وكان قد شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارتين، امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

جدير بالذكر أن الوزارة، اطلقت سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.







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