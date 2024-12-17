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سعر الخيار اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:04 م
سعر الخيار اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين الخيار -أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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يبحث كثيرٌ من المواطنين عن سعر الخضراوات، اليوم الثلاثاء 17-12-2024، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الخيار بسعر 20 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتطرح أسواق اليوم الواحد تطرح  كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و30%.

واطلقت الوزارة سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، ما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.







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