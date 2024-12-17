روسيا تتهم حلفاء أوكرانيا بـ"التواطؤ" في عملية اغتيال مسؤول فى الجيش بموسكو

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أن روسيا تتهم حلفاء أوكرانيا بـ"التواطؤ" في عملية اغتيال المسؤول في الجيش في موسكو.

في وقت سابق، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعى بالجيش الروسي إيغور كيريلوف ومساعده في انفجار وقع في العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أكدت السلطات الروسية ووسائل إعلام محلية.

وكان قد ‏أفاد موقع ريبار العسكري الروسي عن مقتل كيريلوف في انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، في حين أكد مصدر أمني لقناة "روسيا اليوم" أن الانفجار أسفر عن مقتل الفريق إيجور كيريلوف ومساعده.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية هذه الأنباء لاحقًا، وأعلنت عن فتح تحقيق جنائي في انفجار سيارة.