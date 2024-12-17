رئيس هيئة الدواء يبحث سبل تعزيز التعاون مع نقيب عام الأطباء البيطريين

كتب: وليد عبد السلام

عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع الدكتور مجدى حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بحضور الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، ودكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولى والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المنظومة البيطرية.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بتنظيم وتداول الأدوية البيطرية، وفى مقدمتها آليات الرقابة على توزيع الأدوية والجهات المصرح لها بتداولها، مع التأكيد على أهمية متابعة سلاسل الإمداد لمنع أى تكدس أو نقص فى الأدوية البيطرية وضمان استمرارية توفيرها لتلبية احتياجات القطاع البيطري.

وتم تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز الشفافية فى سوق الأدوية البيطرية وضمان الجودة الفعالة، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء داخل هذا القطاع الحيوى، كذلك تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والنقابة لتحقيق الاستخدام الآمن والفعال للأدوية البيطرية، بما يتماشى مع جهود الهيئة لضمان صحة وسلامة الحيوانات ورفع كفاءة الخدمات البيطرية.

وأشار الطرفان، إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل لضمان تلبية احتياجات الأطباء البيطريين وتطوير المنظومة البيطرية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز دور قطاع الدواء البيطرى فى الاقتصاد الوطني. يأتى الاجتماع فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة، وفى مقدمتها النقابات المهنية، بهدف تحسين منظومة تداول الأدوية وضمان استمرارية التطوير بما يخدم كافة أطراف المنظومة الصحية والبيطرية على حد سواء.