حالة الطقس فى الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

الإسماعيلية-صبرى غانم

قالت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، إن المحافظة ستشهد اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 شبورة مائية من الساعة 3 حتى 9 صباحًا من صباح اليوم الثلاثاء 17-12-2024

وانخفاض في درجات الحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر بقيم تتراوح من 4ـ 5 درجات مئوية وقد تتعرض محافظة الإسماعيلية لرياح معتدلة بسرعة 26 كم/ساعة و درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 7 والعظمى 21.

وشهدت محافظة الإسماعيلية اسقرارا لحالة الطقس مع سطوع الشمس وهبوب الرياح الباردة على معظم الأنحاء، كما استمرت حركة المرور على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية.

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة، غدًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 17-12-2024، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 9، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 7 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 21.