اليوم السابع
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جدول امتحانات كلية دار العلوم جامعة القاهرة اللفصل الدراسي الأول 2025/2024

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:00 ص
جدول امتحانات كلية دار العلوم جامعة القاهرة اللفصل الدراسي الأول 2025/2024 كلية دار العلوم جامعة القاهرة
محمد صبحي - سارة وائل

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نشرت كلية دار العلوم جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جدوال امتحانات جميع الفرق الدراسية للعام الجامعى 2024/2025.

ومن المقرر ان تبدأ الفرقة الاولي (انتظام وانتساب) يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 حتي يوم 19/1/2025.

اما عن الفرقة التانية (انتظام وانتساب)، فمن المقرر أن تبدأ يوم الخميس 2/1/2025 حتي يوم الخميس الموافق23/1/2025.

و تبدأ الفرقة الثالثة (انتظام وانتساب) امتحانتها يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 حتي يوم الاحد الموافق 19/1/2025.

و الفرقة الرابعه (انتظام وانتساب) تبدأ يوم الخميس الموافق 2/1/2025 حتي يوم الإثنين الموافق 20/1/2025.

وفي ذلك الصدد أكدت الكلية علي ضرورة الحضور ف موعد الامتحان المحدد من قبل الكلية، لأنة لن يسمح بدخول الطلاب بعد بدء الامتحان.

 

دار علوم1

كلية دار العلوم جامعة القاهرة







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جداول امتحانات

كلية دار العلوم

جامعة القاهرة

اللفصل الدراسي الأول

20252024



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