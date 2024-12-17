جدول امتحانات كلية دار العلوم جامعة القاهرة اللفصل الدراسي الأول 2025/2024

محمد صبحي - سارة وائل

نشرت كلية دار العلوم جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جدوال امتحانات جميع الفرق الدراسية للعام الجامعى 2024/2025.

ومن المقرر ان تبدأ الفرقة الاولي (انتظام وانتساب) يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 حتي يوم 19/1/2025.

اما عن الفرقة التانية (انتظام وانتساب)، فمن المقرر أن تبدأ يوم الخميس 2/1/2025 حتي يوم الخميس الموافق23/1/2025.

و تبدأ الفرقة الثالثة (انتظام وانتساب) امتحانتها يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 حتي يوم الاحد الموافق 19/1/2025.

و الفرقة الرابعه (انتظام وانتساب) تبدأ يوم الخميس الموافق 2/1/2025 حتي يوم الإثنين الموافق 20/1/2025.

وفي ذلك الصدد أكدت الكلية علي ضرورة الحضور ف موعد الامتحان المحدد من قبل الكلية، لأنة لن يسمح بدخول الطلاب بعد بدء الامتحان.