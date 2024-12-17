اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 08:27 م
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تنظيم جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين بقضايا المرأة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 08:09 م
تنظيم جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين بقضايا المرأة جلسا الدوار بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع وبالتعاون مع مديرية أوقاف البحيرة عدداً من جلسات الدوار، والتى تستهدف توعية المواطنين بقضايا المرأة والتمكين الاقتصادي لها.

وتم تنفيذ 20 جلسة بقرية الحجر المحروق بمركز الدلنجات، واستهدفت الفاعليات 1500 شخص، وتناولت الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التباعد بين الولادات والتربية السليمة للأبناء.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز مفهوم الحياة الكريمة والتمكين الكامل للمرأة في مختلف جوانب حياتها.







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جلسات الدوار

المجلس القومى للمرأة

محافظة البحيرة الدلنجات




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