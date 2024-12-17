تركيب أسقف وأبواب وشبابيك ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام"

الدقهلية - سارة الباز

أطلقت جمعية الأورمان، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل، وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية في محافظة الدقهلية لمجابهة فصل الشتاء، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية؛ تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية قد بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الدقهلية، ونجحت حتى الآن فى إعادة إعمار، وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة، مشيرًا الى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية؛ للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

مشيرا إلى أنه من خلال "ستر ودفا وإطعام" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالمشاركة فى تركيب أسقف وأبواب، وشبابيك بمبلغ 25 ألف جنيها، أو المشاركة بمبلغ 690 جنيها على 36 شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

يذكر أن جمعية الأورمان فى محافظة الدقهلية تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية، وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية، والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامناً مع شهر الشتاء.