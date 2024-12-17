بوليتيكو: ماكرون يحدد موعدًا نهائيًا لتشكيل الحكومة الجديدة

كتبت: هناء أبو العز

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضغط على رئيس وزرائه الجديد فرانسوا بايرو للتوصل إلى قائمة وزراء نهائية في أقرب وقت ممكن وسط تفاقم التوترات بين رئيسي السلطة التنفيذية في فرنسا.

وقالت الصحيفة إن بايرو برغم كونه حليفًا للرئيس منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يحصل على رئاسة الوزراء إلا بعد مواجهة متوترة مع ماكرون، ثم قال رئيس الوزراء المعين حديثًا أمس الإثنين إنه يخطط للإعلان عن قائمة وزرائه بحلول نهاية هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، سارع بايرو، حسبما قالت الصحيفة في سياق تقرير، إلى إلقاء اللوم على ماكرون عن أي تأخير في تشكيل الحكومة، مضيفًا بسخرية أنه يحتاج إلى أن يكون الرئيس في فرنسا لتعيين الوزراء، في إشارة إلى أجندة ماكرون الدولية المزدحمة.

أما ماكرون، الذي اُشتهر بأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرارات، فلم يعجب بتعليق بايرو، وردًا على ذلك حث رئيس الوزراء على إرسال قائمة وزرائه قبل حلول مساء اليوم.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي - لـ "بوليتيكو" - إن ماكرون ينتظر مقترحات رئيس الوزراء بعد أن يختتم محادثاته مع الزعماء البرلمانيين في وقت لاحق من اليوم، مضيفا أن ماكرون يتوقع أن يقترح بايرو أسماء الوزراء بمجرد الانتهاء من المشاورات مع الزعماء البرلمانيين وجلسة الأسئلة والأجوبة في البرلمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يسافر ماكرون قريبًا إلى إقليم مايوت الفرنسي الذي ضربه الإعصار في المحيط الهندي، وأن يحضر اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل بعد غد الخميس.

وقد تم تعيين بايرو يوم الجمعة الماضي بعد أن تضافرت جهود التجمع الوطني اليميني المتطرف وائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري للإطاحة بالحكومة السابقة بقيادة ميشيل بارنييه.