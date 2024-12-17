بحوث الصحة الحيوانية ينظم 14 ندوة حول الحد من استخدام مضادات الميكروبات

كتبت أسماء نصار

أطلق معهد بحوث الصحة الحيوانية حملة توعية وإرشاد شاملة إستهدفت طلبة المدارس والجامعات والمربين في مختلف قرى ومدن مصر.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها، في إطار برنامج التوعية والإرشاد لتحقيق التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 ".

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

شملت الندوات 6 محافظات هي: الشرقية، الداخله، الاسماعيلية، الغربية، سوهاج، والمنصورة، وتم تنظيمها بالتعاون مع المراكز الإرشادية، والإرشاد الزراعي، والمدارس. وركزت الندوات على عدة محاور رئيسية، منها:

أهم الأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها الاستعداد لفصل الشتاء والأمراض الشائعة خلاله وكيفية التعامل معها والرعاية الصحية للحيوانات، بما في ذلك التغذية السليمة، والتحصينات الدورية، وأهمية الأمن الحيوي في المزارع للحفاظ على صحة الحيوانات، ومنع انتشار الأمراض، والتوعية بالصحة الواحدة والتحذير من الاستخدام العشوائي والمتكرر لمضادات الميكروبات.

استهدفت الندوات صغار المربين، وربات البيوت، وطلبة الجامعات والمدارس، وشارك فيها أكثر من 426 شخصًا من الفئات المستهدفة في 16 قرية.

تناولت الندوات معلومات علمية مبسطة حول الأمراض الحيوانية الشائعة، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل الآمن مع الحيوانات.

كما تم تزويد المربين بالمهارات والمعارف اللازمة لتحسين إنتاجية حيواناتهم والحفاظ على صحتها، بالإضافة إلى تقديم استشارات فنية في مجالي التغذية والعلاج، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتغيير سلوكيات التعامل مع الحيوانات لتحسين ظروفها المعيشية.

أشادت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بدور هذه الندوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المربيين.

