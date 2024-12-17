انطلاق فعاليات برنامج "مسار" لطلاب المرحلة الإعدادية بأسوان ..صور

أسوان- صلاح المسن

أطلقت مديرية التربية والتعليم بأسوان، فعاليات برنامج "مسار" لطلاب المرحلة الإعدادية، وتُنفذ النسخة التجريبية للبرنامج على 60 طالبا وطالبة من مدرسة كيما الإعدادية؛ بمدينة أسوان، بالإضافة إلى عدد من أولياء الأمور ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ويسهم البرنامج بشكل كبير فى تشكيل وعي الطلاب نحو نوعية التعليم التى يرغبون فى الالتحاق بها، بالإضافة إلى ذلك يعمل على تعريف الطلاب بنوعية التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وتم إلقاء محاضرات من العاملين بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، علي طلاب المدارس المستهدفة، وتستمر فعاليات البرنامج لمدة 4 أيام.

ويذكر أن برنامج "مسار" تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GTZ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى يهدف إلى توعية وتثقيف طلاب المرحلة الإعدادية بمسارات التعليم المختلفة، لما بعد التعليم الإعدادي، ويقدم البرنامج للطلاب المسارات الإيجابية إلى جانب بعض المعلومات المختلفة عن الاقتصاد الأخضر.

وجدير بالذكر، أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الإعدادية، ويتم تنفيذه بـ8 محافظات بواقع 17 مدرسة على مستوى الجمهورية.



البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الإعدادية



النسخة التجريبية للبرنامج



تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى