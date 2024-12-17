انخفاض معدل المساعدة الاجتماعية فى سويسرا بشكل أكبر فى عام

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شهد معدل المساعدة الاجتماعية في سويسرا انخفاضا بشكل أكبر في عام 2023 ليصل إلى قيمة لم يتم الوصول إليها منذ عام 2005.



وقال المكتب الفيدرالي للإحصاء السويسري (إف إس أو) في بيان - حسبما ذكر راديو "إل إف إم" الإخباري السويسري الاثنين - إن معدل المساعدة الاجتماعية في سويسرا بلغ 8ر2% مع حصول 249 ألفا و700 شخص على المساعدة الاجتماعية مرة واحدة على الأقل في العام الماضي.



وأضاف البيان أنه مع هذا الانخفاض بنسبة 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، "بلغ معدل المساعدة الاجتماعية إلى أدنى قيمة له منذ إدخال إحصاءات متلقي المساعدة الاجتماعية في عام 2005".. مشيرا إلى أن هذا التطور يفسر سوق العمل المواتية عام 2023 مع انخفاض نسبة البطالة ومجموعات الأشخاص التي تظل فيها المعدلات هي الأعلى هي نفسها كما كانت في عام 2022، وهم الأطفال والأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية والمطلقون.



ومن وجهة نظر إقليمية، انخفض معدل المساعدة الاجتماعية في 18 كانتونا - بما في ذلك نوشاتيل التي سجلت انخفاضا ملحوظا - مقارنة بعام 2022.



ومن ناحية أخرى، تتزايد المساعدة الاجتماعية في جنيف وكانتون فود.