انتظام العمل بميناء دمياط رغم الأحوال الجوية.. استقبال 35 سفينة متنوعة

دمياط معتز الشربينى

يواصل ميناء دمياط أعمال الشحن والتفريغ علي مدار الساعة رغم التقلبات الجوية وشدة الرياح، التي تتعرض لها المحافظات الساحلية، ومنها محافظة دمياط، وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية التي أكسبت الميناء مميزات خاصة للعمل رغم الظروف الجوية.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51167 طنا، وتشمل 17992 طن يوريا و 3300 طن اسمنت معبأ و 1000 طن جبس معبأ و 5066 طن كلينكر و23809 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54328 طنا، وتشمل 13166 طن قمح و 12500 طن ذرة و 10000 طن فول و 9487 طن حديد و 6300 طن خردة و 1450 طن بذرة كتان و 400 طن فول صويا و 825 طن خشب زان و 200 طن مولاس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 522 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 123 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4806 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37087 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 134341 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4829 حركة.