المبعوث الأممى: إسرائيل تواصل الاعتداء على سوريا وشنت أكثر من 350 غارة

كتب محمد عبد المجيد

قال المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، إن إسرائيل تواصل الاعتداء على سوريا وشنت أكثر من 350 غارة على أهداف عسكرية، متابعا: "يجب أن تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها فى الجولان".

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع فى سوريا عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نواصل العمل مع السوريين من أجل تحقيق تطلعات الشعب المشروعة.. المجتمع الدولى عليه مسؤولية التعامل بإيجابية مع التطورات فى سوريا خاصة مع التحديات الكبيرة القائمة".

وتابع المبعوث الأممى إلى سوريا: " سوريا تشهد لحظات تاريخية وتواجه واقعا جديدا تماما"، مشددا على أنه يجب حماية المدنيين ووقف إطلاق النار فى كل أنحاء سوريا.