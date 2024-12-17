اليوم السابع
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المبعوث الأممى: إسرائيل تواصل الاعتداء على سوريا وشنت أكثر من 350 غارة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 05:50 م
المبعوث الأممى: إسرائيل تواصل الاعتداء على سوريا وشنت أكثر من 350 غارة المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون
كتب محمد عبد المجيد

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قال المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، إن إسرائيل تواصل الاعتداء على سوريا وشنت أكثر من 350 غارة على أهداف عسكرية، متابعا: "يجب أن تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها فى الجولان".

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع فى سوريا عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نواصل العمل مع السوريين من أجل تحقيق تطلعات الشعب المشروعة.. المجتمع الدولى عليه مسؤولية التعامل بإيجابية مع التطورات فى سوريا خاصة مع التحديات الكبيرة القائمة".

وتابع المبعوث الأممى إلى سوريا: " سوريا تشهد لحظات تاريخية وتواجه واقعا جديدا تماما"، مشددا على أنه يجب حماية المدنيين ووقف إطلاق النار فى كل أنحاء سوريا.

 

 







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