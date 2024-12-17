الزراعة: انتهاء حصاد القطن بجميع المحافظات والمزارعون يستعدون للتوريد

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامى لمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن انتهاء حصاد محصول القطن فى كافة محافظات الجمهورية "الوجهين القبلى والبحرى"، مشيراً إلى أن المزارعين مقبلين على التوريد.

أضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه من المحتمل أن يكون هناك مزاد للقطن نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم، وذلك بعد استئناف المزادات فى محافظات الوجهين البحرى والقبلي، بناءاً على قرار رئيس مجلس الوزراء (212 لسنة 2018) والقرار الوزارى (25 لسنة 2024) فى شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025.

أوضح عمارة أن منظومة تداول القطن جرى تطبيقها للعام السادس على التوالى، حيث عممت الحكومة فى موسم 2019 لأول مرة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، بعد أن طبقته على 4 محافظات فى 2020 وعلى محافظتين فقط فى 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

جدير بالذكر أن المنظومة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية، وتقوم الحكومة، ممثلة فى شركة مصر لحليج الأقطان، بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية فى تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية فى بيع الأقطان بين الشركات.