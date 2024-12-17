الرعاية الصحية بأسوان تتابع تشغيل وحدة طب الأسرة بكيما.. صور

أسوان - صلاح المسن

قام الدكتور نجيب نجيب، مدير إدارة الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية فرع أسوان، بجولة تفقدية خلال الفترة المسائية، اليوم الثلاثاء، على وحدة طب أسرة كيما التابعة للهيئة بالمحافظة.

وتابع الدكتور نجيب نجيب، تلقي المنتفعين للخدمات الطبية، كما تفقد غرفة الطوارئ وعيادة الأسنان، وعيادة طب الأسرة، بالإضافة لمتابعة صرف الأدوية المنتفعين في الصيدلية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على متابعة سير العمل بشكل دوري في المنشآت الطبية، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب المنتفعين وتلبية احتياجاتهم، بهدف تحقيق رؤية الهيئة في توفير منظومة صحية متكاملة ومستدامة تخدم جميع المواطنين بمحافظة أسوان، وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى كفاءة.



متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين



مدير إدارة الرعاية الأولية باسوان



وحدة طب اسرة كيما باسوان