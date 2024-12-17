الجيش الأمريكى: ضربتنا استهدفت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن

أحمد علوى

قال الجيش الأمريكي، فى بيان له انه قام باستهداف مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها،أن غارات جوية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومصادر تشير إلى قصف معسكر الحفا