الرئيسية أخبار عربية الجيش الأمريكى: ضربتنا استهدفت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:19 ص اليمن أحمد علوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال الجيش الأمريكي، فى بيان له انه قام باستهداف مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن. وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها،أن غارات جوية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومصادر تشير إلى قصف معسكر الحفا مشاركة الجيش الامريكى العدوان على اليمن اليمن غارات على صنعاء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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