اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:25 م
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الجهاز التنفيذى للوطنية للانتخابات يزور مدرستين بالجيزة لتوعية الطلاب بالانتخابات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:14 م
الجهاز التنفيذى للوطنية للانتخابات يزور مدرستين بالجيزة لتوعية الطلاب بالانتخابات الجهاز التنفيذى للوطنية للانتخابات يزور مدرستين بالجيزة
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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شهد المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي للهيئة، اليوم الثلاثاء، فاعليات اليوم الرابع من جولات الجهاز التنفيذي لمدارس محافظة الجيزة، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية وتعزيز وعى الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

محاكاة التصويت الانتخابي
محاكاة التصويت الانتخابي

وجاءت زيارة الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات هذه المرة الى مدرستي ASE و BSE بالشيخ زايد والتي  تهدف إلى توعية وتثقيف الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية.

طلاب مدارس

وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق الرئيس بمحكمة الاستئناف ونائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

محاكاة التصويت الانتخابي
محاكاة التصويت الانتخابي

وشرح المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، لطلاب المدارس كيفية إجراء الانتخابات والاستفتاءات فى مصر، وكيفية تطبيق الديمقراطية من خلال المشاركات الإيجابية فى الاستفتاء والانتخابات.


والطلاب بإجراء تجربة حية على التصويت فى الانتخابات، حيث تم إحضار ستائر وصناديق الاقتراع، بينما بدأ الطلاب فى الاقتراع ووضع بطاقات الاقتراع فى الصندوق بعد المرور بالإجراءات الخاصة بالتصويت.


 







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