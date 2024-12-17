الجزائر تستضيف مجلس وزراء الإسكان العرب ومؤتمر الإسكان العربي

بيشوى رمزى

تستضيف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدورة (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ممثلة في وزارة السكن والعمران ويعقد بالتزامن معها مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه "العمران المستدام: تحديات وآمال واعده" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وبجسب بيان عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صرح سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بأن عقد دورة المجلس بالعاصمة الجزائر تشهد على الآلية الممتازة التي سنها مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في عقد دوراته ومؤتمراته ومنتدياته كل عام في إحدى الدول العربية، وأن هذا التوجه يساهم في نقل فعاليات هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عام في إحدى الدول العربية. كما ثمن سعادته الجهد المبذول من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشكر جميع العامليين بوزارة السكن والعمران والمدينة على ما بذلوه من مجهودات كبيرة مقدرة لدينا جميعاً متمنياً النجاح والتوفيق لدورة المجلس هذه وأن تكلل بقرارات من شأنها التسريع في عملية توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.



يهدف مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه: العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة" إلى رصد دور الحكومات والقطاعات المعنية والفاعلين في الارتقاء بسياسات الإسكان والتعمير، وتقييم تنفيذ الأجندة الحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف 11 من خلال التخطيط الشامل للمدن والقرى والمباني، وإتاحة فرص حوار لتحديد معايير السكن اللائق وتحقيق جودة الحياة في مدن مرنة ومستدامة، وتبادل وجهات النظر في تكنولوجيا البناء المستدام ومعاييره والتأكيد على إرساء البنية التحتية والخدمات، وعرض أفضل الأساليب والممارسات في إنشاء المباني الخضراء وابتداع واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة.





وتعقد الدورة (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد طارق بلعريبي.

وستناقش دورة المجلس عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، بالإضافة إلى أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، والمشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وكذلك التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير. ويتناول الاجتماع أيضاً بند خاص بالدعم الفني لبعض الدول العربية في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير.



كما تم عقد الاجتماع الوزاري العربي الصيني الأول في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وانتهى بصدور اعلان الجزائر الذي يتضمن أوجه التعاون المختلفة بين الجانب العربي والجانب الصيني، وكذلك إنشاء آلية تنسيق مستمرة لخدمة شعوب وحكومات كلاً من الصين والدول العربية وذلك تنفيذاً لقرارات القمة العربية الصينية التي عقدت بالرياض وكذلك المنتدى العربي الصيني.