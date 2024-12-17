الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لزيادة عدد ضحايا الهجمات في شمال دارفور

كتبت: هند المغربي

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن القلق المتزايد من الضحايا المدنيين بسبب الهجمات في مدينة الفاشر وما حولها في ولاية شمال دارفور بالسودان .

وأوضح المتحدث الأممي أن الهجمات شملت القصف المتكرر لمخيم زمزم للنازحين منذ بداية هذا الشهر، والذي يستضيف مئات الآلاف من الأشخاص، وقد تأكدت ظروف المجاعة هناك في وقت سابق من هذا العام.

ومن جانبه أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بمقتل تسعة مدنيين وإصابة عشرين آخرين في أعقاب هجوم على المستشفى الرئيسي في الفاشر يوم الجمعة الماضي ولم يعد المستشفى يعمل.

فيما دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مجددا إلى وقف فوري للأعمال العدائية حتى يتسنى تقديم الإغاثة الطارئة، وتمكين المدنيين من الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا وشدد مجددا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن المدنيون والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، ليست أهدافا في الصراعات.