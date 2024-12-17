اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأزهر الشريف يعقد احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:12 م
الأزهر الشريف يعقد احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم الأزهر احتفالية كبرى بـ اليوم العالمي للغة العربية، غدًا الأربعاء، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، تحت عنوان: "اللغة العربية أصالة وريادة"، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتتضمن الاحتفالية كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة للدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وكلمة للشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن بعض فقرات الإنشاد الديني والابتهالات.

 







مشاركة

الازهر الشريف

اللغة العربية

دار الافتاء

مفتي الجمهورية



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة