افتتاح فعاليات مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافى لذوى الهمم فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة والذى نظمته مديرية الثقافة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حضر الفاعليات، يوسف محمود مدير عام الثقافة بأسوان، والدكتور عبد اللاه صابر رئيس المؤتمر، ولفيفا من القيادات التنفيذية، وبمشاركة عدد من أبنائنا ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتفقد المهندس عمرو لاشين، أعمال ومنتجات معرض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية لأبنائنا الموهوبين من أعضاء نادى التمكين الثقافى وتنمية المهارات بمديرية الثقافة.

وشملت الفعاليات أيضًا تنظيم عدد من الجلسات البحثية حول مفهوم التأهيل المهنى للأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل وأهميته وأهدافه وذلك فى ضوء اللوائح التشريعات والقوانين المنظمة، علاوة على بحث التحديات وطرح الحلول العملية التى تدعم دمجهم فى المجتمع تحقيقًا لرؤية مصر 2030 نحو تنمية الإنسان المصرى.

واختتمت الفعاليات بتكريم نائب محافظ أسوان، عدد من الرموز والشخصيات والمؤسسات الداعمة لشئون وقضايا ذوى الإعاقة داخل المجتمع الأسوانى، بالإضافة إلى تكريم جميع القائمين والمشاركين فى إنجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام.

وأكد نائب محافظ أسوان، فى كلمته، أن أهمية هذا المؤتمر يأتى فى إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الثقافة لتنفيذ التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعزيز دورهم فى المجتمع.

وأضاف نائب المحافظ، أن المحافظة حريصة على دعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التى تساهم فى تطوير الخدمات الاجتماعية والتنموية وتوفير البيئة المناسبة والداعمة لتحقيق المزيد من التمكين الثقافى والاقتصادى والعدالة الإجتماعية وضمان تكافؤ الفرص لأبنائنا ذوى الاحتياجات الخاصة، مع العمل على إتاحة الفرصة أمامهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم واستثمارها لتوفير حياة كريمة وفتح آفاق جديدة أمامهم ليكونوا جزءًا فاعلًا فى عملية التنمية المستدامة.

تكريمات خلال المؤتمر



جانب من التكريم



جانب من فاعليات مؤتمر اليوم الواحد



كلمة نائب محافظ أسوان