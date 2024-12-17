اعتقال إسرائيلى مقيم بالقدس للاشتباه في صلته بمخطط تجسس إيراني

وكالات

أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية، الثلاثاء، اعتقال إسرائيلي مقيم بالقدس للاشتباه في أنه على اتصال بعملاء للمخابرات الإيرانية، في إطار مخطط لتنفيذ هجوم في إسرائيل مقابل المال.

وقال بيان مشترك لمتحدثين باسم جهاز الأمن الداخلي "شاباك" والشرطة الإسرائيلية، إن شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً تم تجنيده في أكتوبر من قبل عميل إيراني يدعى جون، وتم اعتقاله في نوفمبر للاشتباه بارتكابه جرائم أمنية.

وذكر البيان، أن تحقيقات "الشاباك" والشرطة أظهرت أن الشاب كان قد اقترح قطع الكهرباء عن نظام القطار الخفيف في القدس، وأرسل مقطع فيديو إلى الإيراني المسؤول عنه في محاولة لتحديد موقع مصدر الطاقة.

وأضاف أن المشتبه به بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشراء مسدس وكاتم صوت ومواد لصنع متفجرات بهدف تنفيذ هجوم في إسرائيل.