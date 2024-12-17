استمرار فتح الموانئ البحرية بالبحر الأحمر بعد استقرار حالة الطقس

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر الحركة البحرية بالموانئ البحرية فى البحر الأحمر " مينائى الغردقة وسفاجا" فى العمل بشكل طبيعي، مع استقرار حالة الطقس والبحر وهدوء فى الرياح فى حالة البحر الأحمر.

كذلك تعمل الانشطة البحرية بشكل طبيعي بجميع المارين المختلفة بالبحر الأحمر حيث ابحرت صباح اليوم العشرات من اللنشات والمراكب البحرية لمناطق السنوركلنج والجزر البحرية والغوص.

وكان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان له صباح اليوم أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 945 شاحنة و 230 سيارة

و شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 467 شاحنة و 214 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 478 شاحنة و 16 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة BOS BROOK علي متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من السعودية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، Alcudia Express و MAYA وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية2 ، دليلة و Alcudia Express.

كما تم تداول 4000 طن بضائع و 320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة sea wave2 متجهة الي السعودية، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1525 راكب بموانيها.