إلقاء 540 ألف زريعة سمك مبروك تدريجيا فى ترعة النقرة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الإدارة العامة للرى بأسوان، اليوم، بنقل زريعة سمك المبروك إلى ترعة وادى النقرة الرئيسية، ومن المقرر إلقاء 540 ألف زريعة سمك مبروك فى ترعة وادى النقرة الرئيسية لعمل المقاومة البيولوجية للحشائش، والعمل يتم بالتنسيق وحسب الدراسات التى تمت بمعرفة معهد بحوث القنوات المائية.

وتفقد المهندس عمر سيف النصر رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان، المفرخ السمكى التابع للإدارة العامة لرى أسوان، الذى يتم فيه تربية زريعة سمك المبروك الذى يتم استخدامه فى مقاومة الحشائش بالمجارى المائية بنطاق مركزية رى أسوان.

كما قام رئيس الإدارة المركزية لرى أسوان، بزيارة للإدارة العامة لرى أسوان، وتم خلال الزيارة التوجيه بسرعة إنهاء تسليم أعمال حياة كريمة والتوجيه بسرعة تحصيل مستحقات الدولة طبقا للقانون 147 لسنه 2021، وكذلك مناقشة جاهزية معدات الإدارة فى مواجهة أى طارئ بخصوص السيول.

الجدير بالذكر أنه يتم إنتاج عمل التفريخ الصناعى لزريعة أسماك المبروك بالمفرخ السمكى التابع للإدارة العامة لرى أسوان.