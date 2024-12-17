إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام" بهدف توزيع الآلاف من الألفة والبطاطين وسلال الإطعام على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة كفر الشيخ لمجابهة فصل الشتاء، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماع، والتي تؤكد دائما على الاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدني، التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة في عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع بطاطين وألحفة للشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في كفر الشيخ برعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح أنه من خلال "ستر ودفا وإطعام" يمكن للمتبرعين أن يشاركوا في توفير بطانية بتكلفة 195جنيه، أو لحاف بـ285 جنيها، أو توفير 2 كيلو لحوم بـ400 جنيه، أو المشاركة في توفير سلة إطعام بـ545 جنيها، وهذا التنوع ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيرًا إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.