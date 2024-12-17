إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل صوامع قرية قصر الباسل بدائرة مركز أطسا بمحافظة الفيوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص محمله بالركاب بأخري نصف نقل، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز أطسا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص محمله بالركاب، وسيارة نصف نقل، بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، بعد كمين الروس بدائرة القسم، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعه لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.