إجراءات تستخدمها إدارة المرور قبل غلق الطرق للوقاية من الحوادث.. تفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

تستخدم إدارات المرور، مجموعة من الإجراءات قبل غلق الطرق للوقاية من حوادث الشبورة منها عملية مراقبة الطرق بصفة مستمرة، وفى حالة عدم وضوح الرؤية لأقل من 50% من ظهور الضباب على الطرق يتم عملية الغلق، كما تتم متابعة مستمرة وربط شبكة اتصالات بين غرفة العمليات المتنوعة بنطاق المحافظات وفى حالة عدم وضوح الرؤية تتم عملية الغلق.

كما تقوم إدارة المرور بالتنسيق مع هيئة الإرصاد الجوية بتعريف حالة الرؤية على الطرق والتنبؤ بحالات الطرق حتى يتم استعداد إدارات المرور والغرف بمتابعة الحالة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الأكثر عرضة لظهور الشبورة مع تكليف سيارات الإغاثة بالانتشار على المحاور و الطرق السريعة وغرف الطوارئ بصفة دورية.

وتضمنت الطرق التي تتبعها إدارة المرور إجراء عمليات التفويج حيث يقوم رجال المرور بتلك الأعمال ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق تجميع عدد من السيارات، مع خفض السرعة، وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور، بأن يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق، وتقوم سيارتان عليهما فنار، بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.