أماكن محطات الاتوبيس الترددى المقرر تشغيله على الدائرى.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

أيام قليلة ويعمل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، حيث تقترب وزارة النقل من تشغيله للربط عدد من الطرق الرئيسية حول القاهرة الكبرى، وعلى رأسها الطريق الدائرى، ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى للاتوبيس الترددى خلال الأيام القادمة، فى الجزء الذى تم توسعته وتطويره على الطريق الدائرى من السلام حتى نزلة قليوب، حيث يتم إنشاء محطات الأتوبيس الترددى بطول الطريق الدائرى.

محطات الأتوبيس الترددى:



محطات الاتوبيس الترددي



محطات الاتوبيس الترددي

1. محطة المشير طنطاوى2. محطة كايرو فستيفال سيتى3. محطة أكاديمية الشرطة4. محطة طريق السويس5. محطة عدلي منصور6. محطة موقف العاشر من رمضان7. محطة غرب الرشاح8. محطة التروللي9. محطة مؤسسة الزكاة10. محطة مصرف بلبيس11. محطة عزبة الجزيرة12. محطة المرج13. محطة رشاح والخصوص14. محطة مسطرد15. محطة متولي الشعراوي16. محطة العصار17. محطة منطي18. محطة إسكندرية الزراعي19. محطة بسوس20. محطة بسوس القناطر21. محطة الوراق22. محطة تحيا مصر23. محطة مترو إمبابة24. محطة بشتيل25. محطة أحمد عرابي26. محطة أرض اللواء27. محطة محور 26 يوليو28. محطة المعتمدية29. محطة زنين30. محطة صفط اللبن31. محطة منشية البكاري32. محطة النور33. محطة مسجد المدينة34. محطة فيصل35. محطة الهرم36. محطة ترسا37. محطة مصر للطيران38. محطة الطالبية39. محطة المنيب40. محطة البحر الأعظم41. محطة الزهراء42. محطة العزبة43. محطة محور الحضارة44. محطة الجزائر45. محطة الأوتوستراد46. محطة الهضبة الوسطى47. محطة سيتي سنتر المعادي48. محطة الصيد49. محطة البروان50. محطة محور الشهيد51. محطة مدخل التجمع