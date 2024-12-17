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أماكن محطات الاتوبيس الترددى المقرر تشغيله على الدائرى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:03 م
أماكن محطات الاتوبيس الترددى المقرر تشغيله على الدائرى.. إنفوجراف محطات الاتوبيس الترددى
كتب سيد الخلفاوى

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أيام قليلة ويعمل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، حيث تقترب وزارة النقل من تشغيله للربط عدد من الطرق الرئيسية حول القاهرة الكبرى، وعلى رأسها الطريق الدائرى، ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى للاتوبيس الترددى خلال الأيام القادمة، فى الجزء الذى تم توسعته وتطويره على الطريق الدائرى من السلام حتى نزلة قليوب، حيث يتم إنشاء محطات الأتوبيس الترددى بطول الطريق الدائرى.

محطات الأتوبيس الترددى:


1. محطة المشير طنطاوى
2. محطة كايرو فستيفال سيتى
3. محطة أكاديمية الشرطة
4. محطة طريق السويس
5. محطة عدلي منصور
6. محطة موقف العاشر من رمضان
7. محطة غرب الرشاح
8. محطة التروللي
9. محطة مؤسسة الزكاة
10. محطة مصرف بلبيس
11. محطة عزبة الجزيرة
12. محطة المرج
13. محطة رشاح والخصوص
14. محطة مسطرد
15. محطة متولي الشعراوي
16. محطة العصار
17. محطة منطي
18. محطة إسكندرية الزراعي
19. محطة بسوس
20. محطة بسوس القناطر
21. محطة الوراق
22. محطة تحيا مصر
23. محطة مترو إمبابة
24. محطة بشتيل
25. محطة أحمد عرابي
26. محطة أرض اللواء
27. محطة محور 26 يوليو
28. محطة المعتمدية
29. محطة زنين
30. محطة صفط اللبن
31. محطة منشية البكاري
32. محطة النور
33. محطة مسجد المدينة
34. محطة فيصل
35. محطة الهرم
36. محطة ترسا
37. محطة مصر للطيران
38. محطة الطالبية
39. محطة المنيب
40. محطة البحر الأعظم
41. محطة الزهراء
42. محطة العزبة
43. محطة محور الحضارة
44. محطة الجزائر
45. محطة الأوتوستراد
46. محطة الهضبة الوسطى
47. محطة سيتي سنتر المعادي
48. محطة الصيد
49. محطة البروان
50. محطة محور الشهيد
51. محطة مدخل التجمع

 
محطات الاتوبيس الترددي (2)
محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (1)
محطات الاتوبيس الترددي

 







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محطات الاتوبيس الترددي

الاتوبيس الترددي

الطريق الدائري

النقل

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