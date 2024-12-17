أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 17-12-2024

كتب محمود راغب - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-12-2024، وفقًا لما كشفه التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 بمحافظات الجمهورية متوقعة تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق ونشاط رياح، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، موضحة تفاصيلها على النحو التالي:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، على النحو الآتي: القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية الشرقية العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.