أسعار اللحوم والدواجن فى الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 17ديسمبر 2024

الإسماعيلية -صبرى غانم

يرصد اليوم السابع أسعار اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والطيور الحية والمجمدة فى اسواق محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 17ديسمبر 2024 ، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 105 جنيهات، وكيلو الرومى البلدى 115جنيها، وكيلو الأرانب 115جنيها، وكيلو البط البلدى 120 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 76 إلى 86 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى 130جنيها، وجوز السمان 115 جنيها، وكيلو الأوز 125 جنيها، والبانيه 175جنيها.

وواصلت مؤسسة حياة كريمة مبادرة توفير اللحوم البلدية المخفضة واللحوم المجمدة والفراخ المجمدة بأسعار مخفضة فى الإسماعيلية.

حيث شهد احد منافذ مبادرة حياة كريمة ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية للمواطنين فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة فى محافظة الاسماعيلية لتوفير اللحوم البلدية بسعر 310 جنيه .

كما شهد منفذ بيع اللحوم البلدية التابع لمبادرة حياة كريمة فى الشارع التجارى بالشيخ زايد بجوار مسجد بدر بمحافظة الإسماعيلية، زحاما على شراء اللحوم بأسعار مخفضة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يباع كيلو اللحوم البلدية بـ310 أو اللحوم المجمدة بـ210 جنيهات.وانطلقت المبادرة منذ عدة اسابيع ومستمرة لعدة أيام قادمة، لتغطى المبادرة جميع قرى وعزب ومراكز ومدن المحافظة وقامت مؤسسة حياة كريمة بتجهيز كميات كبيرة من اللحوم البلدية فى عبوات كيلو جرام بسعر 310 جنيهات سيتم توزيعها على جميع قرى ومراكز ومدن محافظة الاسماعيلية ووفرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لحوما بلدية بأسعار مخفضة فى محافظة الإسماعيلية، وطرحت الكيلو 310 للبلدى و210 للمستورد.

وكانت افتتحت مؤسسة "حياة كريمة" بالشراكة مع شركة "القيصر"، منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم المنافذ لحوم بلدي طازجة من قطع الشوادر وقطع اللحوم المجمد، لضمان أعلى جودة للمواطنين، إذ تطرح اللحم البلدي بـ310 جنيهات للكيلو، واللحم المجمد بـ210 جنيهات للكيلو الواحد.