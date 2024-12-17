أسعار الفواكه فى أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

البحيرة - ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالفواكه المختلفة بأسواق محافظة البحيرة ، اليوم الثلاثاء 17ديسمبر.

وجاءت أسعار الفواكه بالأسواق كالآتى:

البرتقال كيلو 10-15 جنيها.

الموز البلدى 25جنيها للكيلو

كيلو اليوسفي20 - 25 جنيها للكيلو

التفاح البلدى 40 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 75 جنيها .

التفاح الاحمر 60 جنيها للكيلو

كيلو الرمان سجل 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

يذكر أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصةالمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس و الخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة إلى الأسواق العالمية وأهمها البطاطس و الفاصوليا و الخرشوف و الفراولة و البرتقال و البصل .

البصل الأحمر 15-20 جنيها

الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 40-50 جنيهات

الليمون 40جنيالطماطم 10 جنيهات للكيلو