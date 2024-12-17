اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أسعار الفواكه فى أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:22 م
أسعار الفواكه فى أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الفواكه والخضار
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالفواكه المختلفة بأسواق محافظة البحيرة ، اليوم الثلاثاء 17ديسمبر.

وجاءت أسعار الفواكه بالأسواق كالآتى:

البرتقال كيلو 10-15 جنيها.

الموز البلدى  25جنيها للكيلو

كيلو اليوسفي20 - 25 جنيها للكيلو
التفاح البلدى 40 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 75 جنيها .

التفاح الاحمر 60 جنيها للكيلو

كيلو الرمان سجل 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

يذكر أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصةالمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح  وكذلك البطاطس و الخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة  إلى الأسواق العالمية وأهمها  البطاطس و الفاصوليا و الخرشوف و الفراولة و البرتقال و البصل .

البصل الأحمر 15-20 جنيها

الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات
الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات
الثوم الأبيض 40-50 جنيهات
الليمون 40جنيالطماطم 10 جنيهات للكيلو







مشاركة

أسعار الفواكه

محافظة البحيرة

مزارع البحيرة

الفواكه اليوم




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة