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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024.. سعر الدولار 50.74

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:00 ص
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024.. سعر الدولار 50.74 عملات - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-12-2024، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 50.74 جنيه للشراء، و 50.84 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.19 جنيه للشراء، و 53.50 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 13.48 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
50.74 جنيه للشراء.

50.84  جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
53.19 جنيه للشراء.

53.50  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
64.00 جنيه للشراء.

64.41  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
13.48 جنيه للشراء.

13.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
164.20 جنيه للشراء.

165.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
13.80 جنيه للشراء.

13.84 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري
12.87 جنيه للشراء.

13.94 جنيه للبيع.

 







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أسعار العملات

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال

سعر الدرهم اليوم

أسعار العملات مقابل الجنيه




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