أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق المستقبل فى الإسماعيلية

الإٍسماعيلية – صبرى غانم

يعتبر سوق المستقبل لتجارة الخضروات والفاكهة فى مدينة المستقبل بالاسماعيلية مركزًا حيويًا لتوزيع الخضروات والفاكهة في المحافظة، حيث يلبي احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء، ورغم الاستقرار الحالي في الأسعار، فإنها قد تتأثر بعوامل مثل الطقس ومواسم الزراعة.

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في سوق المستقبل بالإسماعيلية، أحد أكبر أسواق الجملة بالمحافظة، استقرارًا نسبيًا مع تفاوت بسيط في الأسعار بين الحد الأدنى والأقصى لبعض الأصناف.

حيث سجلت الطماطم سجلت أسعارًا تتراوح بين 3 إلى5 جنيهات للكيلوجرام، ما يشير إلى تراجع نسبي مقارنة بالأسابيع الماضية.

البطاطس تراوحت أسعارها بين 3 إلى 5 جنيهًات للكيلوجرام، مع توافر كميات كبيرة بالسوق.

البصل بلغ سعره بين 8 إلى 14 جنيهًا للكيلوجرام، حيث يعد من المنتجات الأساسية التي شهدت طلبًا متزايدًا.

الكوسة سجلت أسعارًا بين 6 إلى11 جنيهًا للكيلوجرام، مع اختلاف في الجودة حسب الموردين.

الجزر (بدون عروش) تراوح سعره بين 3.5 الى5 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا استقرت أسعارها بين 8 الى 12 جنيهًا للكيلوجرام، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا.

الباذنجان البلدي سجل أسعارًا بين 8 إلى 13 جنيهًا، بينما بلغ سعر الباذنجان الرومي بين 6 الى11 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 9 الى12 جنيهًا للكيلوجرام.

الفلفل شهد تنوعًا كبيرًا في أسعاره؛ حيث تراوح الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 14 الى 18 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الحامي البلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، والحامي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا.

أما الفلفل الملون (أصفر- أحمر- برتقالي) فقد تراوح بين 25 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

وتراوحت أسعار الملوخية بين 7 إلى11 جنيهًا، بينما بلغ سعر الخيار (صوب) بين 15 الى18 جنيهًا والخيار البلدي بين 11 الى17 جنيهًا للكيلوجرام.

القلقاس تراوح بين 15 إلى18 جنيهًا، والبطاطا بين 3 إلى6 جنيهات.

شهد الثوم أعلى سعر بين المنتجات، حيث تراوح بين 70 الى90 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجل اللفت بين 3 الى5 جنيهات، والبنجر بين 6 الى9 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار الفواكه المحلية اليوم

برتقال بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

برتقال سكري: نفس السعر، من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

برتقال أبو سرة: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

يوسفي: سجل الكيلو سعرًا بين 9 إلى 14 جنيهًا.

جوافة: بلغ سعر الكيلو ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

كنتالوب: تراوح الكيلو ما بين 9 إلى 12 جنيهًا.

مانجو كيت: سجل سعرًا بين 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

تفاح مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 100 جنيه.

تفاح جولدن: تراوح بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تفاح سوري/لبناني: نفس السعر، من 40 إلى 65 جنيهًا.

خوخ مستورد: بلغ سعره ما بين 40 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

برقوق مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 45 إلى 80 جنيهًا.

قشطة بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 45 جنيهًا.

الكاكا يتراوح سعرها من 20 الى 30 جنيه للكيلو

الرومان يتراوح سعره من 20 الى 30 جنيه للكيلو

يُشار إلى أن الأسعار قد تختلف قليلًا حسب جودة المنتج والموقع داخل السوق، مع توقع انخفاض طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة التوريد المحلي ودخول مواسم الحصاد.