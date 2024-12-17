أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بمنافذ التموين

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.
الطماطم 8 جنيهات.
البصل الأحمر 15 جنيها.
البصل الأبيض 20 جنيها.
- البطاطس بـ10 جنيهات .
- الجزر بـ16.5 جنيه.
- بطاطا 11 جنيها.
- الخيار بـ20 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
-الباذنجان العروس 15 جنيها.
- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 40 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.
- البسلة 35 جنيها.
الموز البلدي بـ 25 جنيها.
الرمان 37 جنيها.
الفراولة 50 جنيها.
البرتقال 18 جنيها.
الجوافة 30 جنيها.
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