أسعار الخضار والفاكهة فى كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد أسواق الخضار محافظة كفر الشيخ، ومراكزها اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 من استقرار في أسعار بيع الخضروات، فسعر الطماطم 8 جنيهات، البطاطس 12.5 جنيها للكيلو، البصل بـ15 جنيها، الثوم 70 جنيها للكيلو، الكوسة 20 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 20 جنيها، والبسلة الخضراء 25 جنيه، والسبانخ الربطة 5 جنيهات للربطة الواحدة، والباذنجان 15 جنيها للكيلو، والفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو، والكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب حجم الكرنبة، والقرنبيط من 15 حتى 30 جنيها.

كما جاءت أسعار الفاكهة، داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، كالتالى: اليوسفى البلدى 17.5 جنيه، التفاح 60 جنيهًا، الجوافة 30 جنيهًا، الكاكا 35 جنيهًا، اليوسفي 15 جنيهًا، البلح 20 جنيهًا، الأناناس 25 جنيهًا، الموز 25 جنيهًا، البرتقال 15 جنيهًا.