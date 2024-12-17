أسعار الأسماك فى الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهد سوق أسماك الإسماعيلية المطور بطريق البلاجات طرح كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر2024، حيث استقبل السوق كميات من أسماك البورى والجمبري والطوبارة والسمك الدنيس وسمك موسى والسبيط والكابوريا والدنيس والعديد من أنواع الأسماك الأخرى.

وقال محمد على أحد تجار سوق الإسماعيلية للاسماك، أن أسعار الأسماك تشهد انخفاض طفيف فى الأسعار خاصة اسماك البورى والطوبارة والبلطى وسمك الجوابى الأخضر.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع الأسماك المبطرخة فى موسمها هذه الأيام.

وأشار ان أسعار البلطى تتراوح من 40 إلى 70 جنيها للكيلو وكيلو الطوبار المبطرخ ب140 جنيه وكيلو البورى يتراوح سعره من 155 إلى 200 جنيه بورى القنال وسعر كيلو الدنيس من 150 إلى 300 جنيه حسب الحجم والوزن وكيلو الجمبري يبدأ من 70 جنيه حتى 340 جنيه حسب الحجم وكيلو فوارغ البورى ب75 جنيه والفوارغ معناها السمك اللى تم تفريغه من البطروخ وكيلو السبيط من 230 حتى 360 جنيه وكيلو القاروص بـ 150 جنيه وكيلو السمك الجوابى المبطرخ ب65 جنيه وكيلو السمك اللوت بـ 170 جنيه وكيلو السهليه المبطرخة ب175 جنيه وكيلو البطارخ بـ 550 جنيه.