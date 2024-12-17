أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت أسواق كفر الشيخ، استقرار أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء، الموافق 17 من ديسمبر 2024، وجاءت أسعار الأسماك، حسب الحجم والنوع متفاوتة، ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 80 إلى 85 جنيها، وسعر سمك البوري بين 140 إلى 160 جنيها للكيلو الواحد.

وجاء سعر السردين بين 80 إلى 120 جنيها، كما جاء سعر الجمبري بين 70 إلى 350 جنيه وأحيانا يصل إلى 500 أو 700 جنيها للكيلو الواحد والمرجان يسجل 150 جنيها.

وسجل سمك البربوني سعر 200 جنيه للكيلو الواحد، والقراميط يتراوح سعرها بين 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 250 جنيها وسعر كيلو الكابوريا من 140 إلى 150 جنيها والسبيط 350 جنيهًا، وسعر المكرونة السويسي من 80 إلى 90 جنيها، والدنيس تراوح ما بين 110 إلى 180 جنيها، وسمك الماكريل من 90 إلى 150 جنيها، وسمك الوقار ما بين 100 إلى 130 جنيها.