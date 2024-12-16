وكيل أوقاف الإسكندرية يترأس لجنة اختبارات الراغبين فى استخراج تصريح خطابة

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت لجنة الاختبارات الأولية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة على بند التحسين بمديرية الأوقاف بالإسكندرية من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف،وخريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف وشهد الدكتور عاصم قبيصى وكيل اوقاف الإسكندرية الاختبارات.

أجريت الاختبارات بديوان عام المديرية، وقد تشكلت اللجنة بعضوية الشيخ محمود نصر الدين محمد. مسئول شئون القرآن بديوان عام المديرية الشيخ فرج أبو السعود صيام مفتش المتابعة الشيخ السيد محمد السيد فراج مفتش المتابعة القرآن بديوان عام المديرية مع العلم بأن الاختبارات مستمرة إلى يوم الثلاثاء القادم.



