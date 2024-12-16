وفد من إسبانيا والمكسيك يزور مكتبة الإسكندرية ويهديها مجموعة من الكتب

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الدكتور محمد عز الدين؛ مؤسس ورئيس أكاديمية حضارة مصر القديمة بإسبانيا، وحمدي زكي؛ المستشار السياحي بإسبانيا، ورافقهم وفد مكون من 32 فردا من إسبانيا والمكسيك.

أهدى الوفد مكتبة الإسكندرية مجموعة من الكتب، ثم قاموا بجولة في المكتبة لزيارة قاعة الاطلاع الرئيسية، والمعارض والمتاحف، والتعرف على الخدمات والمشروعات التي تقدمها المكتبة.

استقبل الوفد هايدي الشافعي؛ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، والدكتور حسين عبد البصير؛ مدير متحف الآثار، حيث قاما بالترحيب بأعضاء الوفد والتقدم بالشكر لهم على هذا الإهداء القيم.

وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمي، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون.