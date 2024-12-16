وزير دفاع روسيا: خسائر أوكرانيا تجاوزت 560 ألف جندى بين قتيل وجريح هذا العام

كتب محمد عبد العظيم

قال وزير الدفاع الروسي: خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 560 ألف جندي بين قتيل وجريح هذا العام، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أنَّ قواتها سيطرت بلدتين جديدتين في دونيتسك، كما دمرت طائرة حربية وعدة مكونات لمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي تابعة للجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية، في بيانها، إنَّ "وحدات من مجموعة قوات الجنوب حررت بلدة فيسيولي جاي في دونيتسك، وفقد الجيش الأوكراني في منطقة مسؤولية مجموعة الجنوب نحو 400 عسكري"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".