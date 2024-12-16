وزير خارجية كوريا الجنوبية: سأتحدث مع بلينكين بشأن أزمة الأحكام العرفية

وكالات

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه سيتحدث مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين قريبا بشأن تداعيات أزمة الأحكام العرفية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأعلن زعيم الحزب الحاكم فى كوريا الجنوبية استقالته الاثنين بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية التى لم تدم طويلا، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وقال هان دونج-هون فى مؤتمر صحفى "أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب" مقدما "اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".

إلى ذلك، يعتزم المحققون فى كوريا الجنوبية طلب حضور الرئيس المعزول يون سوك يول للاستجواب بشأن مرسوم الأحكام العرفية، وفق ما ذكرته وكالة "يونهاب" يوم الاثنين.

يأتى ذلك بعد أن وافق البرلمان يوم السبت على مساءلته، تمهيدا لعزله بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية.

وتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه أم لا.

وأمس الأحد، لم يستجب الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول لاستدعاء من ممثلى الادعاء.

وقالت يونهاب إن فريق الادعاء الخاص الذى يتولى التحقيق فى محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب، لكنه لم يحضر.

وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر اليوم الاثنين.

وذكرت يونهاب أن ممثلى الادعاء طلبوا اليوم إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين عسكريين كبار.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.