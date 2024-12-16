اليوم السابع
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نيويورك تايمز: الشرع طالب الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 11:16 م
نيويورك تايمز: الشرع طالب الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا أحمد الشرع
كتب محمد شرقاوى

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، قوله إنه يطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات التي فرضت على سوريا إبان حكم الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وما زالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامضة، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".

 







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