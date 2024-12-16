اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 03:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

نقل 7 سائحين للمستشفى إثر اشتباه إصابتهم بالتسمم بمدينة فيجى

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 03:12 ص
نقل 7 سائحين للمستشفى إثر اشتباه إصابتهم بالتسمم بمدينة فيجى إسعاف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت التقارير الإعلامية الواردة من مدينة فيجى أنه تم نقل سبعة سائحين للمستشفى فى وضع حرج للاشتباه فى إصابتهم بالتسمم جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وأوضح تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن السائحين السبعة شعروا بالإعياء الشديد عقب تناول مشروبات كحولية أثناء إقامتهم بأحد المنتجعات السياحية فى ساحل المرجان ونُقلوا على إثر ذلك إلى المستشفى.


من جانبها..أوضحت مصادر بوزارة الصحة أن أربعة أشخاص من بين المصابين السبعة يحملون الجنسية الاسترالية وتتراوح أعمارهم من 18 إلى 56 عاما.







مشاركة

إسعاف

فيجى

مشروبات كحولية

تسمم




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة