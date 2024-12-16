نقل 7 سائحين للمستشفى إثر اشتباه إصابتهم بالتسمم بمدينة فيجى

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ذكرت التقارير الإعلامية الواردة من مدينة فيجى أنه تم نقل سبعة سائحين للمستشفى فى وضع حرج للاشتباه فى إصابتهم بالتسمم جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وأوضح تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن السائحين السبعة شعروا بالإعياء الشديد عقب تناول مشروبات كحولية أثناء إقامتهم بأحد المنتجعات السياحية فى ساحل المرجان ونُقلوا على إثر ذلك إلى المستشفى.



من جانبها..أوضحت مصادر بوزارة الصحة أن أربعة أشخاص من بين المصابين السبعة يحملون الجنسية الاسترالية وتتراوح أعمارهم من 18 إلى 56 عاما.