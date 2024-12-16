"نجیب محفوظ صاحب جائزة نوبل".. محاضرة بثقافة جنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قدم فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من اللقاءات التثقيفية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة المقدمة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

ضمن أنشطة نادى أدب الطفل، عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة بعنوان "نجیب محفوظ صاحب جائزة نوبل"، حاضرها الشاعر والروائي حازم المرسي، بمدرسة السيدة خديجة الاعداديه بنات، تضمن اللقاء شرح مفصل عن سيرته الذاتيه، بالاضافة الي ماقدمه من مؤلفات وروايات منها ما ترجم عالميًا، وحصل الأديب نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، كأول أديب مصري عربى يفوز بالجائزة، ومن أشهر أعماله: "بداية ونهاي، الثلاثية، أولاد حارتنا، اللص والكلاب، ثرثرة فوق النيل، الكرنك، الحرافيش"، ويعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

وفي نفس المكان، تم عمل مسابقه فى المعلومات العامه، طرح خلالها بعض الاسئله في العديد من المجالات المختلفة والتى تهدف الي خلق روح التعاون بين الطلاب المشاركة، من خلال التشاور بينهم واكتساب المعلومات العامة، تنفيذ ايه العشرى مسئول النشاط، كما تم عمل ورشة بعنوان قراءه حره للاطفال تم خلالها قراءة لبعض القصص المتنوعة وتهدف الي نشئ جيل واعي ومثقف.

وفي سياق منفصل، نفذت ثقافة طور سيناء، ورشة حكى قصصى بعنوان "لسان حصانك"، تأليف محمد ماهر قابيل، تقديم ايه العشرى مسئول النشاط، وذلك بمدرسه الزعيم السادات الابتدائيه، وتهدف القصة التفكير الجيد قبل ينطق اللسان، لان النتيجته تعود علي صاحبها، ان تحدث خير فله، وان تحدث بالشر فعليه.

يأتي ذلك، برعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، من خلال اقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله، وبقيادة د. شعيب خلف مدير عام الاقليم، بفرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة منيرة فتحي.