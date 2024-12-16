نتنياهو يصل إلى المحكمة لبدء الجلسة الثالثة من محاكمته

وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وصل إلى قاعة المحكمة المركزية بتل أبيب لبدء الجلسة الثالثة من الإدلاء بشهادته في محاكمته.

وكانت قد وجهت إلى نتنياهو في نوفمبر 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث لوائح اتهام منفصلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية.

وكان من المتوقع أن يدلي نير حيفتس المتحدث السابق باسم نتنياهو بإفادته وهو يعتبر شاهدا رئيسيا للادعاء العام في ما يسمى بقضية "بيزك" للاتصالات.

ويعتبر هذا الملف الأكثر خطورة بالنسبة لنتنياهو اذ يتهم فيه رئيس الوزراء السابق بتقديم مزايا للشركة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في مقابل تغطية ايجابية لصالحه على موقع "واللا" الإخباري التابع لمجموعة بيزك.

وجادل محامو نتنياهو بأنهم غير مستعدين للرد على شهادة حيفتس بعد تسريبات صحفية حول أدلة جديدة قد يعرضها هذا الأخير.

وأعربت النيابة العامة الإسرائيلية عن أسفها للتسريبات الحاصلة حول شهادة حيفتس لكنها حضت على المضي قدما بجلسة الثلاثاء، لكن قضاة المحكمة استجابوا لجهة الدفاع وارجأوا المحاكمة حتى 22 نوفمبر الجارى.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى تجمع عدد من المؤيدين لرئيس الوزراء السابق أمام المحكمة حاملين لافتات وأعلاما خارج القاعة لدعم بنيامين نتنياهو.