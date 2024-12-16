منطقة سوهاج الأزهرية تختتم أعمال فرز ملفات المتقدمين للعمل بنظام "الحصة"

سوهاج عمرو خلف

أنهت اليوم الاثنين، لجنة منطقة سوهاج الأزهرية أعمال فرز وترتيب ملفات المتقدمين للعمل بنظام الأجر "الحصة"، برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وضمت اللجنة في عضويتها مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، وممثلي قطاع المعاهد الأزهرية، وإدارة الموارد البشرية بمشيخة الأزهر الشريف، والشؤون القانونية، والشؤون الوظيفية، وإدارة الكمبيوتر التعليمي، وإدارة التنسيق، بالإضافة إلى أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة.

وباشرت اللجنة عملها بمراجعة وفرز الملفات بعناية، ووفق الضوابط والمعايير المحددة من قبل الجهات المعنية، مع الالتزام بالحيادية والشفافية في جميع الإجراءات.

ويأتي ذلك تمهيدًا لرفع النتائج إلى اللجنة المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة رئيس القطاع، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المقبولين.

وتُظهر هذه الجهود حرص الأزهر الشريف على اختيار الكفاءات المؤهلة لدعم العملية التعليمية، بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية.