اليوم السابع
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مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب.. تقرير للقاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:44 م
مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب.. تقرير للقاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل نتنياهو وترامب
كتب محمد شرقاوى

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أفاد ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، بأن وكالات الأنباء الأمريكية تناولت تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الاتصال ركز على مناقشة الصراع في غزة وسبل التعامل مع ملف المحتجزين، كما أشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أكد أنه لن يتجه للتصعيد في سوريا إلا عند الضرورة.

وأضاف نور، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الصحف الأمريكية ذكرت أن مستشارًا ومبعوثًا من الرئيس المنتخب ترامب سيزوران إسرائيل هذا الأسبوع للقاء المسؤولين ومتابعة تطورات الأوضاع في غزة، خاصة فيما يتعلق بملف المحتجزين، وذلك للوقوف على المستجدات.

وأشار نور إلى أن نتنياهو تطرق خلال الاتصال إلى تفاصيل تتعلق بالمحتجزين، معبرًا عن رغبته في استرجاعهم، سواء كانوا أحياءً أو من فقدوا حياتهم، مؤكدًا أن الاتصال يعكس التزام الإدارة الأمريكية القادمة بدعم إسرائيل حتى ضمان الإفراج عن جميع المحتجزين.







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